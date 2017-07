Amazon expandiert: 2000 neue Jobs in Deutschland

Amazon habe seit 2010 rund acht Mrd. Euro in Anlagen und Infrastruktur in Deutschland investiert. Zuletzt war Amazon auch in den Handel mit frischen Lebensmitteln eingestiegen. Entsprechende Modellversuche laufen in Berlin und Potsdam. Die Kunden reagierten positiv auf das Angebot, Amazon wolle es auf weitere Regionen Deutschlands ausweiten, sagte Kleber.

Traditionelle Lebensmittelhändler haben die Expansion des US- Riesen in den hart umkämpften deutschen Lebensmittelmarkt im Blick. Einige haben sich mit eigenen Online- Shops in Stellung gebracht und liefern wie etwa Rewe direkt an die Verbraucher. In den USA ist Amazon noch einen Schritt weiter: Im Heimatmarkt übernimmt der Online- Riese die Bio- Supermarktkette Whole Foods Market, sammelt damit Erkenntnisse über den Vertrieb frischer Ware und verfügt über ein eigenes Netz von Geschäften.