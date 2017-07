Amazon- Chef löst Gates als reichsten Mensch ab

Amazon- Chef Jeff Bezos hat Microsoft- Gründer Bill Gates als reichsten Mensch der Welt abgelöst. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls die Milliardär- Liste des "Forbes"- Magazins. In dem Ranking zog Bezos am Donnerstag mit einem Vermögen von mehr als 90 Milliarden Dollar (rund 77 Milliarden Euro) am bisherigen Spitzenreiter Bill Gates vorbei.