Amazon: 100.000 Stellen binnen 18 Monaten in USA

Job- Offensive bei Amazon: Der Online- Händler will binnen 18 Monaten 100.000 neue Vollzeitstellen in den USA schaffen. Die Zahl der Mitarbeiter wird damit auf mehr als 280.000 steigen. "Diese neuen Job- Möglichkeiten stehen Menschen aus dem ganzen Land und mit jeder Art von Erfahrung, Ausbildung und Können offen", hieß es in einer Amazon- Mitteilung vom Donnerstag.