Alarm in Flugzeug wegen brennenden Handy- Akkus

Ein brennender Handy- Akku hat auf einem Flug von Indien nach Sri Lanka Alarm ausgelöst: Der Akku, der in einer Tasche in einem Handgepäckfach über den Sitzen verstaut war, geriet am Sonntag während des Flugs in Brand und fing an zu qualmen, wie die Fluggesellschaft Sri Lankan Airlines am Montag mitteilte. Die geistesgegenwärtige Besatzung habe die Flammen aber gelöscht und damit einen "schwerwiegenden" Zwischenfall verhindert.