Alarm am Handy machte Tausende zu Suchkräften

Am Freitag, Punkt 5:57 Uhr Früh, haben Millionen Handys in Los Angeles gleichzeitig zu vibrieren begonnen. "Amber Alert" stand auf jedem Smartphone der Stadt, ein Kind wurde soeben entführt. Gesucht wurde nach einem schwarzen Honda Civic mit dem Kennzeichen 7LGH091, der in den Morgenstunden gestohlen wurde - mit dem 17- jährigen, autistischen Frankie Barboa am Rücksitz. Der Bursche besitzt aufgrund seiner Einschränkung die geistigen Fähigkeiten eines 7- Jährigen, seine erwachsenen Schwester hatte ihn auf dem Parkplatz eines Fast Food- Lokales im Auto gelassen, um Frühstück zu holen.

Der 17-jährige Frankie Barboa Foto: LA County Sheriffs Departement

Diese Nachricht ging Freitag Früh zeitgleich an Millionen Einwohner von Los Angeles. Foto: Paul Tikal

Rund 10 Amber Alerts werden jedes Jahr in Kalifornien ausgeschickt. Sie sind Teil eines nationalen Handy- Benachrichtigungsnetzwerkes, das im Fall von Naturkatastrophen, Terroranschlägen oder eben Kindesentführungen automatisch über die zivilen Netzbetreiber die Öffentlichkeit informiert. Der Name geht auf die neunjährige Amber Hagerman zurück, die 1996 in Texas entführt und getötet wurde. Das Amber Alert- Programm gilt als Erfolg: Etwa die Hälfte der entführten Kinder werden innerhalb von sechs bis 12 Stunden gefunden.

Kurze Zeit nach Großalarm ein erster Hinweis

Auch der schwarze Honda Civic wurde nur zwei Stunden nach dem "Amber Alert" von einer Hausbesitzerin entdeckt, die das Auto vor ihrer Einfahrt erkannte. Der Autodieb hatte die Flucht ergriffen, auch von Frankie fehlte jede Spur. Kurze Zeit später dann die Entwarnung: Der zurückgelassene Bub hatte einen Bus nach Hause genommen. Seine Entführerin sei gottseidank "sehr nett" zu ihm gewesen.