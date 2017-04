Airbus plant Aluteile aus dem 3D- Drucker

Premium Aerotec stellt für Airbus- Flugzeuge bereits aus Titanpulver 3D- gedruckte Strukturbauteile für Airbus- Flugzeuge in Serie her. Mit dem Gemeinschaftsprojekt sollen auch Aluminiumteile wirtschaftlich für die Großserie im Automobil- und Flugzeugbau hergestellt werden können. In Planung und Aufbau einer 3D- Fabrik würden mehrere Millionen Euro investiert. Im niedersächsischen Varel bei Wilhelmshaven entstehe in den nächsten Monaten eine Entwicklungs- und Testumgebung.

Foto: Premium Aerotec

Der Maschinenbauer MAN stattet indes Gasturbinen ab sofort in der Serienfertigung mit Schaufelteilen aus dem 3D- Drucker aus. In einem MAN- Expertenzentrum in Oberhausen sollen Designer, Werkstoffingenieure und Fertigungstechniker die Vorteile des 3D- Drucks auf Laufräder von Kompressoren, Kraftstoffdüsen von Motoren und andere Teile ausweiten. Dafür investiere MAN 2,6 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. 3D- Druck erlaube innovative Bauteildesigns und kürzere Entwicklungs- , Fertigungs- und Lieferzeiten.