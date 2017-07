Airbnb: Verwunderung über Gebühren- Ungereimtheiten

Der Online- Zimmervermittler Airbnb sorgt in Tirol bei Vermietern für Verwirrung. Laut der "Tiroler Tageszeitung" vorliegenden Verrechnungen wies der Plattform- Betreiber in mehreren Fällen in den Umsatzsteuerrechnungen an die Gastgeber eine etwas niedrigere Servicegebühr aus, als zuvor von diesen einbehalten wurde.