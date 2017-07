Acht der zehn reichsten Firmen kommen aus den USA

Seit Jahresbeginn ist der Börsenwert des iPhone- Herstellers um ein Fünftel gestiegen. Hinter Apple folgen die Google- Mutter Alphabet (642 Milliarden Dollar), der Computerkonzern Microsoft (529 Milliarden Dollar), der Online- Händler Amazon (466 Milliarden Dollar) und Facebook (438 Milliarden Dollar).

Sieben der zehn wertvollsten Unternehmen sind Technologiekonzerne. In dem Top- 100- Ranking seien mehr als doppelt so viele amerikanische Firmen vertreten wie europäische, so EY. Das am höchsten bewertete europäische Unternehmen ist der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestle (Rang 13) mit einer Marktkapitalisierung von 271 Milliarden Dollar. Österreichische Firmen sind nicht vertreten.

Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Industrie in Europa, IT in USA und Asien

"Die europäische Wirtschaft ist nach wie vor geprägt von klassischen Industriekonzernen, während sich in den USA die IT- Industrie zur Leitbranche entwickelt hat. Und auch in Asien entsteht ein starker und dynamischer IT- Sektor", so EY- Experte Gerhard Schwartz. Er führt die starke Entwicklung in den USA und Asien auch auf die höhere Risikobereitschaft amerikanischer und asiatischer Unternehmensgründer und die hohe gesellschaftliche Akzeptanz des Unternehmertums zurück.

Insgesamt ist der Marktwert der teuersten 100 Unternehmen weltweit im ersten Halbjahr 2017 um 11 Prozent auf rund 18 Billionen US- Dollar gestiegen.