31 Millionen Roboter als Haushalts- Helfer bis 2019

Bei den Robotern, die im Haushalt helfen, werden die Staubsauger und Bodenreiniger in den nächsten Jahren weiterhin den Löwenanteil des Marktes ausmachen. Der Verkauf steigt von zuletzt 3,6 Millionen Einheiten im Jahr 2015 auf insgesamt rund 30 Millionen Einheiten innerhalb des Prognosezeitraums 2016 bis 2019 an. Der Marktanteil der Staubsauger und Bodenreiniger liegt bei 96 Prozent der verkauften Einheiten im Haushaltsroboter- Segment. Roboter- Rasenmäher und Pool- Reiniger folgen auf den Rängen zwei und drei, so die International Federation of Robotics.

Foto: iRobot

"Roboter als Entertainer"

Stark wachsen dürfte auch der Markt für Spielzeug- und Hobby- Roboter, und zwar von 1,7 Millionen verkauften Einheiten 2016 auf insgesamt elf Millionen Stück bis 2019. Stark im Kommen seien zudem Service- Roboter für die Assistenz von älteren oder behinderten Menschen: Mit 4700 verkauften Einheiten im Vorjahr sei die Stückzahl dieser Roboter zwar noch vergleichsweise gering, von 2016 bis 2019 dürften sich die Absatzzahlen aber auf insgesamt 37.500 Einheiten erhöhen.

Foto: Asus

"Die Robotik in persönlichen und heimischen Anwendungen hat ein starkes globales Wachstum erlebt, bei denen bisher jedoch noch relativ wenige Massenmarktprodukte wie Bodenreinigungsroboter, Roboter- Rasenmäher und Spielzeug- Roboter dominieren", sagt Joe Gemma, Präsident der International Federation of Robotics. "Roboter der nächsten Generation werden jedoch immer leistungsfähiger und erobern neue Einsatzfelder."