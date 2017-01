2017 weniger Geld für Smartphone, Tablet und TV

Für Elektronikgeräte wie Smartphones, Tablets oder Fernseher geben Verbraucher in diesem Jahr vermutlich weniger Geld aus. Vor Beginn der viel beachteten Elektronikmesse CES in Las Vegas bezifferten der US- Branchenverband CTA und die Marktforschungsfirma GfK die weltweiten Ausgaben am Dienstag auf schätzungsweise 929 Milliarden Dollar (895 Milliarden Euro) im Jahr 2017. 2016 war mit Fernsehern, Computern, Kameras und Mobilgeräten noch ein Umsatz von 950 Milliarden Dollar erzielt worden.