19- Jährige tötet Freund (22) bei YouTube- Dreh

Das junge Paar aus Minnesota hatte im März damit begonnen, einen YouTube- Kanal namens "La MonaLisa" zu bespielen. In ihren Videos thematisierten die beiden "das echte Leben eines jungen Paares und zweier Teenie- Eltern", berichtet das IT- Portal "The Verge" . Hie und da drehte das Paar kleinere Stunt- Videos, in denen sie etwa besonders scharfe Pfefferoni verzehrten.

Das junge Paar stellte sich auf der Videoplattform YouTube zur Schau. Foto: YouTube.com/La MonaLisa

Doch der gewünschte Erfolg blieb aus, ihr YouTube- Kanal wurde nicht zum erhofften Kassenschlager. Die schwangere 19- Jährige und ihr drei Jahre älterer Freund entschlossen sich, die Zugriffszahlen mit drastischeren Videos zu steigern. In einem Tweet kündigte die junge Frau das Video, in dem sie mit einer Pistole auf ihren Freund schießen sollte, mit den Worten an: "Seine Idee, nicht meine!"

"Wir wollen berühmt werden"

Eine Tante des jungen Mannes warnte noch vor dem riskanten Video - allerdings ohne Erfolg. Geblendet vom Wunsch nach Ruhm und Reichtum durch YouTube- Videos erklärte der junge Mann ihr, es gehe ihm um Zugriffszahlen. "Wir wollen berühmt werden", sagte er Stunden vor seinem Tod.

Kurz nach dem Tweet schritt das junge Paar zur Tat. Die 19- Jährige schoss auf den 22- Jährigen, der sich mit einem Buch vor der auf seine Brust abgefeuerten Kugel schützen wollte - und traf ihn tödlich. Die 19- Jährige wählte den Notruf, doch für ihren Freund kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei nahm die Mutter zweier Kinder in Gewahrsam. Die Frau wurde wegen Totschlags angezeigt, ihr drohen zehn Jahre Haft.