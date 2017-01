17- Jähriger in OÖ online mit Nacktbildern erpresst

Zahlen, sonst bekämen seine Internet- Bekannten ihn im Adamskostüm zu sehen, lautete die Drohung an den Burschen. Das Geld sollte er auf ein afrikanisches Konto überweisen, angeblich zugunsten afrikanischer Kinder.

Als Beweis bekam er eine Liste seiner Bekannten und einen Videoauszug von dem Chat geschickt. Der Bursche bezahlte aber nicht, sondern wandte sich an die Polizei, wie diese am Montag in einer Presseaussendung mitteilte.