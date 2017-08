Thermalbad Vöslau: Gewinnt Kalender & Tickets

# Vor den Toren Wiens

Die Saison beginnt pünktlich und schon fast immer Ende April und dauert bis Oktober - verlängert wird sie dann in der Sauna, sodass das Thermalbad Vöslau eigentlich, und wenn man es genau nimmt, immer Saison hat. Das war immer schon so und erfreut "Kabanesen" ebenso wie eingefleischte Tages- Sommerfrischler. Das Thermalbad Vöslau ist mehr als ein Bad. Das Thermalbad Vöslau ist der Inbegriff der neuen Sommerfrische: Entspannung und Badevergnügen inmitten feudalster Architektur vor den Toren Wiens. Und wo sonst kann man in reinstem Mineralwasser schwimmen und sich erfrischen? Das Thermalbad Vöslau ist ein Ort voll Geschichte und Geschichten - die Menschen schrieben und schreiben, die sich dem Thermalbad verschrieben haben. Obwohl nur wenige Kilometer von Wien entfernt, ist es eine Welt für sich - manchmal skurril, aber stets mondän. Sommerfrische pur eben.

Foto: Rafaela Proell

# Die sommerfrische Ausstellung. Der sommerfrische Kalender.

Die Fotos von Rafaela Pröll werden von 16. Juni bis 1. Oktober im Restaurant Kabane 21 im Thermalbad Vöslau ausgestellt. Ebenso gezeigt werden die Bilder in einem Saisonkalender, der als Limited Edition im Shop des Thermalbads erhältlich ist. "Wir werden vom Kalender nur genau 660 Stück produzieren. Diese Zahl nimmt Bezug auf die Tiefe, aus der das Vöslauer Mineralwasser sprudelt", freut sich Aichinger. "Unser Kalender startet im Mai 2017 und endet im April 2018 - er zeigt also genau eine Saison im Thermalbad. Mit dem Kalender können sich die Gäste die Sommerfrische mit nach Hause nehmen."

