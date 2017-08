Ein Fallschirmsprung gemeinsam mit voXXclub!

Frei nach dem Motto: "Von der Bierbank auf die Bühne", entstand die Gruppe quasi über Nacht in der Küche der WG der wilden Volxrocker. Die Hausordnung kannte hier jeder auswendig: tagsüber volles Haus und nachts Party ohne Ende. So wurde die WG zu DEM Treffpunkt für alle, die spät noch Spaß haben wollten. Mitten in der Feierei trafen sich in der Spaß- WG Michi, Christian, Stefan, Korbinian und Florian. Auch Martin, ihr jetziger Produzent und Manager, war dort zu Gast und nahm die Jungs direkt von der Party mit ins Studio.

"voXXclub geht in die Luft & du als Fan darfst mit!"

Gewinne den Fallschirmsprung & ein "Fly&greet" deines Lebens

14. August 2017, 9 Uhr Flugfeld OST Wiener Neustadt

Tandem- Fallschirmsprung mit einem erfahrenen Tandem- Meister gemeinsam mit den Volks- Rock`n`Rollern von voXXclub sponsered by Underberg

Video Deines Sprungs als Erinnerung

Fly&greet bei einer zünftigen Jause mit den Jungs und mit Underberg im Hangar

Abends feierst du deine erfolgreiche Landung mit einer Begleitung und VIP Konzertkarten für den Auftritt von voXXclub um 20.30 Uhr beim Golser Volksfest

WIN! WIN! WIN! WIN! WIN!

ACHTUNG: City4U verlost einen Fallschirmsprung & ein "Fly&greet"! Was ihr dafür tun müsst? Einfach unsere City4U- FacebookpageLIKEN und EINE MAIL AN office@city4u.at mit dem Betreff "voxxclub" senden - mit NAME, MAILADRESSE, ADRESSE und TELEFONNUMMER!

Teilnahmeschluss ist der 11. August 2017!

Die Teilnahmebedingungen findest du hier.

Viel Glück!