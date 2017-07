Wiener Melangerie gestürmt: Alle wollen Burger!

Wer kann hier schon widerstehen. Leckere Burger mitten im Achten und das nur ein paar Stunden lang - denn eine Filiale von "In- N-Out Burger" gibt es in Österreich nicht. Wer die herrlichen Kalorienbomben kosten will, muss dafür normalerweise zum Beispiel nach Texas reisen und das wäre dann doch ein sehr teurer Burger.

Dementsprechend gestürmt wurde die Wiener Melangerie. Noch bis 15 Uhr könnt ihr die Chance nutzen! Ob es eine Wiederholung des Pop- Up- Burgergenusses gibt? City4U wird für euch berichten!

