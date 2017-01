Sorge um Szene- Legende: Wie krank ist Miss Candy?

"Mit schwerem Herzen muss ich Euch bedauerlicherweise bekannt geben, dass ich mich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden habe, den Rosenball 2017 abzusagen", schreibt Holger Thor in einer sehr persönlichen, berührenden Aussendung.

Foto: Rosenball

Mehrere Wochen im Krankenhaus...

"Wie das Leben so spielt, hat mir leider meine Gesundheit ein Schnippchen geschlagen und ist mir buchstäblich an die Nieren gegangen. Nach mehreren Wochen im Krankenhaus, musste ich mich in diesem Zusammenhang auch einem Eingriff unterziehen, von dem ich mich gerade erhole. Die gute Nachricht ist, dass ich wieder ganz gesund werde - die weniger gute Nachricht ist, dass meine Genesung länger dauert als ich es mir wünschen würde."

Der Rosenball, der seit Jahren eine bunte Disco- Alternative zum zeitgleich in der Staatsoper stattfindenden Opernball darstellte, legt damit heuer eine Pause ein. Viele Fans sind enttäuscht! Die Party am 23. Februar im Kursalon Hübner war Fixstarter im Party- Kalender....



Die Genesung würde "zu lange dauern, um einen Ball in jener Qualität zu bescheren, wie Ihr ihn gewohnt seid, wie Ihr ihn verdient und für den ihr letztlich auch Eintritt bezahlt hättet!", schreibt Thor weiter: "Auch wenn ich Euch an dieser Stelle lieber bessere Nachrichten überbracht hätte, möchte ich mich ganz herzlich für Euer Verständnis bedanken! Ihr könnt Euch drauf verlassen, dass ich schon sehr bald damit beginnen werde am Rosenball 2018 zu werken um Euch mit dem besten Ball seit seinem Bestehen zu entschädigen!"

City4U wünscht rasche Genesung!

