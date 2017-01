Sex in Wien erreicht jetzt absoluten Höhepunkt

Die Ausstellung "Sex in Wien" erzählt anhand zahlreicher Beispiele vom 19. Jahrhundert bis heute, wie das Ringen um Verbot und Freiheit jeden Moment einer sexuellen Begegnung prägte und prägt — vom "ersten Blick" bis zur "Zigarette danach". Auch die Thematik der Geschlechtskrankheiten wird beleuchtet. Bereits von Beginn an sorgte die Altersbegrenzung in manchen Teilen des Museums für Aufregung - aber auch für Ansturm. In einer aktuellen Presseaussendung des "Wien Museum" spricht man von einem neuen Besucherrekord.

Die Sexpo 1971 im Wiener Künstlerhaus Foto: IMAGNO/Votava

Foto: Imagno/Austrian Archives & Aids Hilfe

Nun reagiert das Wien Museum auf die enorme Anfrage mit einem besonderen Angebot und verlängert die Öffnungszeiten: "Sex in Wien - Lust. Kontrolle. Ungehorsam." ist nun bis 22. Jänner (letzter Tag der Ausstellung!) täglich (außer Montag) bis 22 Uhr geöffnet!

Ausschnitt aus dem Film "Ekstase" (1933) Foto: © Filmarchiv Austria, Wien

"Lange Nacht des Sex"

Auch das Museumscafé erweitert seine Öffnungszeiten sowie sein Angebot. Am Freitag, den 20. Jänner wird zur "Lange Nacht des Sex" geladen. Auf dem Programm stehen Lesungen, Performances, Präsentationen und Aktionen, mit - unter anderem - Lucy McEvil (Moderation), Trio Lepschi, Max Edelbacher, Ulli Gladik, Mieze Medusa und Stefan Slupetzky. Top: Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei!

Was meint ihr dazu? Postet uns in den Kommentaren oder schreibt uns mit Hashtag #City4U auf Facebook, Twitter oder Instagram!