Neues Jahr, neuer Look!

Egal, ob im Club oder bei der privaten Party zu Hause. Es geht definitiv nichts über einen wunderschönen Augenaufschlag, verführerische Lippen und einen makellosen Teint. City4U sorgt für einen glamourösen Auftritt und verlost insgesamt vier Beauty- Sets von CATRICE, bestehend aus jeweils:

1x CATRICE Prê t- à - Lumière Longlasting Eyeshadow

Hybrid Hero. Hohe Farbintensität vereint mit federleichtem Tragegefühl. Die innovative und sehr cremige Pudertextur bietet mit nur einem Auftrag maximalen Colour Pay- off. In neun Nuancen, darunter helles Mint, kräftiges Blau und edles Gold, erhältlich.

1x CATRICE Prê t- à - Volume Smokey Mascara

Vision of Velvet. Volumen und Definition in rauchigem Schwarz: Die Faserbürste verspricht einen ausdrucksstarken Auftritt für die Wimpern. Die 18- stündige Haltbarkeit wurde von einem externen Institut bestätigt. Erhältlich in Velvet Black und Waterproof.

1x CATRICE Longlasting Brow Definer

Brow Master. Dieser innovative Longlasting Brow Definer mit einzigartiger, flüssiger Formulierung ermöglicht ein natürliches Farbergebnis für perfekt definierte Augenbrauen. Mit dem extra dünnen Pinselapplikator lassen sich die Brauen optisch verdichten und Unregelmäßigkeiten in der Struktur ausgleichen. Die einzigartige Formulierung verwischt nicht und hält den ganzen Tag. In drei Nuancen - blond, dunkelblond und braun - erhältlich.

1x CATRICE Prime and Fine - Contouring Duo Stick

Perfect Ending. Duo- Stick mit an einer Seite spitz modellierten und an der anderen Seite runden Enden für die Betonung der Gesichtsform. Die cremige Textur ist dank Stick- Form leicht anzuwenden und mit Vitamin E sowie Arganöl angereichert. Die dunkle Farbe schafft Tiefe, während die helle, leicht schimmernde Farbe Highlights setzt. Zwei Varianten mit aschig- kühlen und warmen Tönen stehen zur Wahl.

1x CATRICE High Glow Mineral Highlighting Powder

Stroke of Glow. Gebackener Highlighting Puder mit Mineralien und ultrafeinen, lichtreflektierenden Pigmenten für einen strahlenden Look. Die zarte Textur hat eine variable Deckkraft, die durch mehrfaches Auftragen intensiviert werden kann. Entweder als ganzheitlicher Schimmer für einen frischen Teint oder um partiell Akzente auf Wangen, Schläfen und Dekolleté zu setzen. Glow- Look!

1x CATRICE Matt 6hr Lip Artist

Finishing Touch. Bis zu sechs Stunden Halt, ohne auszutrocknen. Intensive Deckkraft bei einem angenehm leichten Tragegefühl. Die Textur schenkt matte Lippe in Perfektion. Erhältlich in sieben Nuancen von Rosenholz über Fuchsia bis hin zu Rot für farbliche Akzente.

WIN! WIN! WIN! WIN! WIN!