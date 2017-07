Mit dieser Uhr kommen nur Mathe- Genies nie zu spät

Der Wecker läutet und die Arbeit ruft. "Noch fünf Minuten liegen", denkt sich an dieser Stelle wohl der Großteil der Morgenmuffel und schaut dabei verschlafen auf die Uhr. Was aber, wenn die Uhr einen zwingt, gleich früh morgens das Gehirn anzustrengen? Mit Sicherheit werdet ihr nun mathematisch wieder auf Zack sein, denn speziell Trödeltanten kämpfen vor der Arbeit oft mit den Schweißperlen, weil man sich mal wieder mit der Zeit verschätzt hat.

Die "Albert Clock" wurde in Paris entwickelt und hat das Ziel, Menschen weltweit an ihre Fähigkeiten zu erinnern, selbst rechnen zu können. Die Generation "Smartphone" wird immer fauler und wenn es nicht notwendig ist, das Gehirn selbst anzustrengen - wieso sollte man dies dann tun? Wenn einem aber nichts anderes übrig bleibt, kommt man schnell wieder in Übung und Rechnen kann auch Spaß machen!

Die Standuhr kann online um 279€ ergattern werden - man hat die Auswahl zwischen drei verschiedenen Farben. Wem das zu teuer ist, der kann natürlich auch auf die Handy- App zurückgreifen. Durch die verschiedenen Schwierigkeits- Levels kann man auf einer niedrigen Basis beginnen und dann immer fortgeschrittenere Rechnungen lösen.

