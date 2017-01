Die 9 besten Helikopterszenen der Filmgeschichte

#1. Superman

Der Stählerne rettet Louis Lane, alsi diese gerade von einem Wolkenkratzer stürzt. Und mit der anderen freien Hand auch noch den ins Trudeln geratenen Helikopter.

#2. Matrix

Keanu Reeves nutzt einen Hubschrauber als "Dosenöffner", schneidet mit ihm die Glasfenster eines Hochhauses auf, in das er eindringen will.

#3. Predator

Arnie Schwarzenegger will tief in Südamerika mit ein paar Söldnerfreunden einen Diktator aufmischen - trifft dort aber unerwartet auch einen außerirdischen Krieger. Sein bester Spruch: "Wenn es blutet, können wir es auch töten."

#4. American Sniper

Der US- Scharfschützer ist in Bagdad in der Klemme - da hilft nur noch Hubschraubereinsatz.

#5. Spectre

James Bonds Arbeitstag beginnt mit einer Schlägerei in einem Hubschrauber, der über einem italienischen Marktplatz schwebt. Die beste Einstiegsszene aller Bond- Filme.

#6. Stirb Langsam 4.0

Bruce Willis als John McClane hat wieder einmal Stress - da kann es dann schon vorkommen, dass ein lästiger Helikopter mit Hilfe eines Autos vom Himmel geholt wird.

#7. Mission Impossible

Tom Cruise rettet im blütenweißen Hemd die Welt vor Bösewichtern - sogar nach diesem Stunt mit einem Hubschrauber im Eisenbahntunnel bleibt es sauber.

#8. Black Hawk Down

Due USA wollen in Somalia die Ordnung wiederherstellen - doch dann läuft alles schief, ein "Black Hawk" wird abgeschossen.

#9. Apocalypse Now

Legendär: US- Luftkavallerie macht ein vietnamesisches Dorf dem Erdboden gleich, damit einige Soldaten dort surfen können. Gedreht wurde auf den Philippinen, die philippinisches Militärpiloten mussten die Helmvisiere runterklappen, um nicht erkannt zu werden. Im ersten Hubschrauber, Kennung im Film "Eagle Thrust 7", saß R. Lee Earmey, der in Vietnam diente. Und später im Film "Full Metal Jacket" den Ausbildner spielte.

