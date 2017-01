8 Läden für das günstige Last- Minute- Ballkleid

#1. Balina

Das Balina auf der Mariahilfer Straße ist einer der ersten Anlaufstellen wenn es um leistbare Ballkleider geht. Die große Auswahl reicht vom schicken Cocktailkleid bis zum eleganten Abendkleid, man kann zwischen zahlreichen Formen, Farben und Schnitten wählen. Top: Die passenden Accessoires wie Taschen oder Schuhe gibt es hier auch gleich dazu!

Wo: 6., Mariahilfer Straße 103

#2. Kleiderverleih Rottenberg

Der Kleiderverleih Rottenberg hält eine enorme Auswahl an schönsten Ballkleidern bereit, geschulte Fachkräfte passen euer "Traumkleid" exakt an. Um etwa 150 Euro können die Stücke auch gemietet werden, im Preis sind Näharbeiten und Reinigung bereits inkludiert.

Wo: 9., Porzellangasse 8

#3. Babsi's Kostümverleih

Vor allem wenn es darum geht ein extravagantes Ballkleid zu finden, empfiehlt es sich auch, sich an einen Kostümverleiher zu wenden. In Babsi's Kostümverleih erwartet euch eine vielfältige Auswahl an Abendkleidern samt passenden Accessoires sowie einem breiten Sortiment an ausgefallenen Kostümen für all jene die es etwas ausgefallener wollen. Hier findet man - auch kurzfristig - das passende Stück.

Wo: 18., Gentzgasse 9

#4. Le Chic

Im Le Chic werden zwischen 60 und 90 Euro Miete für ein Abendkleid berechnet, Reinigung und Änderung sind in den Kosten bereits inkludiert. Top: Zudem bietet das Le Chic Second Hand Kleider zum günstigen Preis. Vor allem, wenn man auf der Suche nach ausgewählten Einzelstücken ist, definitiv ein Tipp!

Wo: 17., Hormayrgasse 12

#5. ART for ART

Der Kostümfundus /Verleih der ART for ART Theaterservice GmbH ist der größte und bedeutendste in ganz Europa. Die 250.000 Kostüme aus allen Epochen der Kulturgeschichte stammen aus Produktionen für Staatsoper, Volksoper, Burgtheater und Akademietheater der letzten 60 Jahre. Wer auf einem Ball auffallen möchte ist hier garantiert richtig!

Wo: 14., Montleartstraße 8

#6. Orchidee Mode

Egal, ob kurz, lang, schulterfrei oder mit lange Ärmel: Bei "Orchidee Mode" findet sich eine große und gute Auswahl an Ball- und Abendkleidern. Hier ist garantiert etwas für jeden Geschmack dabei!

Wo: 9., Rotlöwengasse 22

#7. Babylon Ball & Abendmoden

Das Outlet von Monalisa Brautmoden hat einige Ballkleider zur Auswah, regelmäßig kann man hier tolle Schnäppchen machen. City4U- Tipp: Einfach einmal vorbei schauen!

Wo: 16., Lerchenfeldergürtel 51

#8. Flossmann

Flossmann bietet eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Braut- und Abendkleidern in jeder Preiskategorie an. Das Familienunternehmen in bereits vierter Generation kann, neben wirklich wunderschönen Schnitten, vor allem auch durch das tolle Service punkten und ist damit definitiv einen Besuch wert!

Wo: 1., Riemergasse 11

