5 Winter- Looks, um die euch alle beneiden werden

Fluffige Wolken, aus denen die ein oder andere Nase oder die ein oder andere Haarsträhne herauslugt. Über die Ränder unserer Schals starren wir tief gebannt auf unsere Handys, welche in Behandschuhten Händen liegen. Ein Finger bleibt frei von jeglichen winterlichen Hüllen, damit wir trotz Minusgrade ungehindert unser Touchsreen bedienen können. Das Ziel lautet: Bloß keinen Wind auf unsere winterlich blasse Haut lassen.

Schaut man sich in Wien und Österreich einmal um, muss der Winter gar nicht so unmodisch sein. Soweit das Auge reicht sieht man Sahnehäubchen in creme und beige, Wolken in blau, schwarz und grau. Die Österreichischen Bloggerinnen machen es uns vor: Der Winter kann auch ganz schön stylish sein.

#1: Der Après- Ski Look

Die berüchtigten Moonboots schaffen es alle Jahre wieder in unsere Schuhschränke und machen so jedem Wintermuffel Lust dem Schnee und der Kälte auf chice Weise zu trotzen. Bloggerin Fatimeh von The Cosmopolitas trägt ihr Moonboots gerne zu langer Strickjacke und Bommelmütze.



#2: Der Winter is Coming Look

Ein Mantel, der aus der Kostümrequisite von Game of Thrones stammen könnte hält nicht nur was er verspricht - warm - sondern verleiht jedem Outfit das gewisse Etwas. Vicky Heiler von Bikini und Passports setzt auf eine légère Kombination mit Jeans und Sneaker.



#3: Der Winterfee Look

Ein Tüllrock ist nicht nur im Sommer ein schöner Hingucker. Wer seiner täglichen Schneeuniform einen romantischen Zauber verleihen möchte, kann sich doch mal an eine solche Kombi wagen. Bianca von Worryaboutitlater kombiniert weiten Wollpulli und Combat- Boots zum verspielten Tüllrock.





#4: Der Kleid im Winter Look

Habt ihr auch alle dieses schöne weiße Sommerkleid zuhause im Kleiderschrank hängen und könnt es kaum erwarten bis die Temperaturen warm genug sind, damit ihr es wieder anziehen könnt? Wieso tragt ihr es nicht jetzt schon? Hose drunter, Pulli drüber und schon ist das Kleid die perfekte Tunika. Die Salzburgerin Nina von Nina Wro zeigt es vor.



#5: Der Rocker Look

Das Modell der wintertauglichen Rockerjacke führte die Marke Acne Studios ein und alle anderen Designer machten es ihr nach. Heute ist dieses Modell nicht mehr von unseren Winterroben wegzudenken. Warm und Stylish! Laura von Lesfactoryfemmes hat eine außergewöhnliche Fabrkombi erwischt.