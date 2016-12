Tipps für das private Feuerwerk

Lieber Manuel,

nach dem üppigen Verzehr von Karpfen, Kipferl und Co. steigt die Manneskraft endlich wieder und man denkt im Bett an andere Dinge als an Mittel gegen Sodbrennen? - Weihnachten ist vorüber, Silvester ist angesagt! Während alle anderen in der Kälte bibbern oder Party- Spiele spielen, soll es bei dir so richtig knallen? Hier ein paar Tipps für einen prickelnden Jahreswechsel und dein privates Feuerwerk:

#1. Räum auf und heize ein!

Schieb die Geschenke unterm Weihnachtsbaum zur Seite, räum die Tannennadeln weg und den Wäscheständer auf die Seite - Stolperfallen am Weg zum Höhepunkt können schnell in ein Tal von Tränen führen. Damit die längste Nacht des Jahres zugleich zur heißesten wird, bitte auch einheizen. Gänsehaut und Zittern mag zwar sexy sein, aber nur vor Erregung!

#2. Halte an Traditionen fest!

Traditionen soll man nicht brechen, Abwandlungen sind aber durchaus erlaubt. Dementsprechend den Sekt nicht zum Anstoßen verwenden, sondern diesen genüsslich aus dem Bauchnabel der Partnerin schlürfen. Und auch das typische Fondue darf definitiv nicht fehlen! Gerne jedoch mit Schokolade und Früchten, direkt von der Haut genascht!

#3. Probiere etwas Neues aus!

BDSM und Fetisch- Partys bieten den perfekten Rahmen für eine ausgelassene Neujahrssause. Mit Lack, Leder und Latex können das neue Jahr begrüßt und der eigene Fetisch ausgelebt werden. Du hast noch keine Erfahrung damit? Der Silvesterabend bietet die ideale Gelegenheit etwas Neues auszuprobieren!

Du bist Single? Auch absolut kein Problem!

#1. Schnapp sie dir ...

Einer Umfrage zufolge geben 33 Prozent der Frauen an, dass sie sich an Silvester eher auf einen One Night Stand einlassen würden als in jeder anderen Nacht.

#2. ... und, küss sie doch!

Kein Wunder, ist Silvester doch vor allem perfekt ,um unauffällig körperliche Annäherungsversuche zu starten. Platzier dich einfach kurz vor Mitternacht vor deiner Traumfrau, wünsch ihr ein gutes neues Jahr, nimm sie dabei an der Hand und gib ihr ein Bussi. Reagiert sie nicht abgeneigt, ist das ein gutes Zeichen und deine Chance: So manch harmloses Silvester- Bussi war bereits Ausgangspunkt für eine leidenschaftliche Knutscherei!

In diesem Sinne: Happy New Year!

Julie