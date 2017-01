So wird es heiß zur kalten Jahreszeit!

Liebe Laura,

US- Forscher haben herausgefunden, dass Frauen im Herbst und Winter mehr Östrogene produzieren und damit die Lust auf Sex gesteigert werden soll. Blickt man auf die eigene dicke Wolljacke, die Schneemann- Schlapfen und die mit Sternen verzierte Wohlfühlhose aus Flanell, kann man natürlich gerne daran zweifeln. Vor allem, wenn man in einer Wiener Altbauwohnung wohnt, bei der sich die Paarungsbereitschaft im Gleichklang mit der Außentemperatur bewegt ... Wer im Winter jedoch nur kalte Füße im Kopf hat, macht definitiv was falsch! Immerhin kann es gerade in der kalten Jahreszeit so richtig heiß werden! Hier 5 Tipps für Winter- Sex:

#1. Sexy Sauna

Ein erotisches Treffen in der Sauna kann die perfekte Lösung für Frostbeulen sein. Ihr seid nackt, entspannt - und im besten Fall nur zur zweit. In der intimen, herrlich warmen Atmosphäre steigt die Körpertemperatur jede Minute spürbar an.

#2. Feuchtgebiete

Was ist besser, als einen attraktiven Mann nackt zu sehen? Genau! Einen attraktiven Mann nackt und nass zu sehen. Schluss mit Gedanken an Rutschgefahr oder verschmiertes Make- up, ab unter die warme Dusche! - Feucht- fröhliches Vergnügen garantiert!

#3. Erotische Massage

Eine Massage ist wunderschön, vor allem wenn es draußen richtig kalt ist und ihr friert. Am besten ihr fangt mit den Füßen an und arbeitet euch langsam zu den Oberschenkeln hoch. Tipp: Ein wärmendes Massage- Öl verwenden. Rosmarin fördert beispielsweise die Durchblutung der Haut und sorgt damit für wohlige Wärme und - jede Menge Lust.

#4. Kino

Schluss mit dem Kopfkino, ab in einen richtigen Film! Die zahlreichen Kinos der Stadt laden vor allem im Winter zu einem Porno der besonderen Art: Einfach ab in einen nicht mehr gut besuchten Film, rauf in die letzte Reihe und - rein ins Vergnügen.

#5. Wellness - und Lusttempel

Kerzen & Kuschelmusik verwandeln jedes Schlafzimmer schnell in einen Lust- Tempel und das eigene Badezimmer in eine romantische Wellness- Oase. Aber,Achtung: Bedenkt ,dass es im Winter früh dunkel wird. Also: Vorhänge zu. Es reicht, wenn Nachbarn und Passanten einem beim Abendessen zusehen, da müssen sie ja nicht auch noch erleben, wie man den Nachtisch serviert. Außer natürlich - ihr steht drauf.

Und im Zweifelsfall empfehle ich eine Kutschenfahrt durch die verschneite Stadt. Dabei muss man sich - unter der Decke zusammengekuschelt - ja nicht aufs Händchenhalten beschränken.

In diesem Sinne:

Von wegen Winterschlaf - jetzt wird es heiß!

Julie