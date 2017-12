Hilfe! Mein Freund steht auf Sex- Toys im Bett!

Liebe Pamela,

So sehr die Männerwelt auf die Größe Wert legen mag - Frauen wissen, dass "er" nicht immer riesig und steinhart sein muss, um Spaß zu machen. Ganz im Gegenteil, etwas "softer" wäre manchmal schon nett… Ein Glück, dass es mittlerweile nicht nur riesen Holz- Penis- Imitationen, sondern auch Dildos und Vibratoren aus weichem, biegsamen Material gibt.

Schau dich einfach mal ein wenig im Internet (Stichwort: Jelly Vibrator) um. Du wirst zahlreiche Optionen entdecken, aus denen du die für dich passende wählen kannst. Immerhin ist die Welt der Vibratoren ebenso vielfältig wie ein bunter Strauß Blumen.

Einfach üben!

Hast du dich für einen bestimmten Typ entschieden, überzeugt dich das Sex- Toy jedoch nicht von Beginn an, mach dir keinen Stress! Manchmal muss man sich mit seinem Spielzeug erst "einüben". Und bis man merkt, wie man alles richtig einstellt und auch die Empfindung einordnen kann - dauert es. Wie schnell das geht, hängt sicherlich davon ab, wie gut man den eigenen Körper kennt und/oder wieviel Erfahrungen man bereits mit Spielzeug hat. Aber mit der Zeit freut man sich dann doch über seine kleine feine Kollektion an "Lieblingen". (Ebenso weiß man aber auch, und das ist vollkommen legitim, welche Hilfsmittel einem weniger Spaß bereiten. Diese kann man dann auch getrost entsorgen!)

Kommunikation ist das Wichtigste

Das Wichtigste bei der gemeinsamen Verwendung von Sexspielzeug ist jedoch nicht Form oder Farbe, sondern die Kommunikation. Fang an, offen mit deinem Freund zu sprechen und ihm zu sagen, was du magst. Bitte aber auch, was dir vielleicht eher weniger zusagt. Nur dann kann aus dem elektronischen Hilfsmittel ein surrender Zauberstab werden und ihr könnt gemeinsam mit dem Vibrator experimentieren, um zusammen deine lustvollen Punkte zu entdecken. Es empfiehlt sich, sogar schon die "Sex- Toy- Shopping- Touren" gemeinsam mit dem Partner zu verbringen, um sich hier gleich von Beginn an auszutauschen. Vor allem, wenn dein Freund offensichtlich nicht zu den Männern gehört, welche der Einsatz eines Vibrators stört, sondern die das im Gegenteil sogar anmacht.

Multiple Orgasmen

Dies kann ein absoluter Vorteil sein! Vor allem für Frauen, welche bei klassischen Sexstellungen keine multiple Orgasmen bekommen können, kann ein kleines Hilfsmittel Wunder wirken, wenn es richtig eingesetzt wird. Wenig verwunderlich also, dass Umfragen zufolge bereits 60 Prozent aller Frauen, die einen festen Partner haben, einen Vibrator ihr eigen nennen und mittlerweile sogar 50 Prozent dieser Frauen sich nicht davor scheuen, diesen gemeinsam mit ihrem Partner zu benutzen. Etwa bei der Löffelchenstellung, in welcher er eingesetzt werden kann, um zusätzlich zu stimulieren und dadurch leichter zum Höhepunkt zu verhelfen.

In diesem Sinne:

Press the Play- Button!

Julie