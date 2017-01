"Mörtel kehrt aufs Society-Parkett zurück... - Zuckerbäckerball: - people - krone.at/city4u

"Ich bekomme so viele Liebesbriefe"

Dabei hat er momentan die Qual der Wahl. "Ich bekomme so viele Liebesbriefe", erzählte uns der Baulöwen- Casanova. Ob er vielleicht bald (wieder) die große Liebe findet...

"Kolibris" Geheimplan

Foto: Kronen Zeitung

Ihr Vorhaben: Sie will Karriere machen - mit Richard Lugner als Sprungbrett? Immerhin brachte "Kolibri" ihre Liaison mit ihm in die RTL- Nackedei- Show "Adam sucht Eva". Und nach Lästerattacken gegen ihn nun wieder in seine Arme auf den Zuckerbäckerball. Richie Rich: "Aber Liebes- Comeback wird des keines!"

Lugners Ball- Gespielinnen:

Trat beim Opernball die unausweichliche Flucht aufs Klo an: Dita Von Teese.

Foto: AP

Kam, sah und ging sehr schnell wieder: Kim Kardashian- West.

Foto: APA/EPA/CHRISTINA NOELLE

Trotz Kuba- Jetlag will sich Lugner bemühen - wie damals mit Elisabetta Canalis.

Foto: APA/EPA/GEORG HOCHMUTH

Tanzen kann er - das bewies Lugner auch Ruby Rubacuoribewies

Foto: (c) AP

Die besten Bilder vom Zuckerbäckerball 2017