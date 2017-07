Große Trauer um Wilfried: "Wir verneigen uns"

Die Nachricht über den überraschenden Tod des Sängers trifft seine Fans, Freunde und Bekannte zutiefst. Im Netz bekunden sie ihr Beileid und trauern um die Austropop- Legende.

Darunter auch zahlreiche Prominente...

Insbesondere seine Künstler- Kollegen zeigen sich sehr emotional. In etlichen Postings bringen sie ihre Betroffenheit zum Ausdruck...

Vor allem sein ehemaliger Band- Kollege von der EAV, Thomas Spitzer, findet sehr berührende Worte. "Liebenswerter Sturkopf [...] wherever you are, keep on rocking!" schreibt er in seinem Post.

Auch wir verneigen uns vor dem großartigen Künstler.



"Spann deine Schwingen, flieg, Ikarus. Nicht das Gelingen, nur der Versuch zählt am Schluss."

Wilfried Scheutz (1950- 2017)

