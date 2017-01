10 WOW-Bilder der heißesten Hochzeitsplanerin - Joana Plankl: - people - krone.at/city4u

# Instagram: Ein wichtiger Draht zu den Fans

Trotz der Touren und Auftritte ist Social Media ein wichtiger Faktor für die Djane! "Meine Arbeitszeiten sind hauptsächlich in der Nacht - dazu muss man natürlich der Typ sein! Aber egal, wie anstrengend es sein kann, ich liebe meinen Job!", verrät uns Joana im Gespräch über ihr Leben als Djane. So sexy und noch dazu ein fulminantes Paket aus Musik und Ehrgeiz - die Grazerin verzaubert die Fans! In Instagram fallen dann auch einmal gerne die Hüllen und es wird richtig HOT - denn Social Media Plattformen werden immer wichtiger:

# Das Geheimrezept der Schöhnheit?

"Das Hobby zum Beruf gemacht" - wer hiervon träumt, der muss allerdings auch mit Reisen, Schlafen im Auto oder im Flugzeug rechnen, denn oft sieht Joana ihr kuscheliges Bett längere Zeit nicht! " Es ist tatsächlich so, dass zuhause der grob fertig gepackte Koffer immer parat stehen muss!", verrät uns die 28- Jährige. Zwischen ihren Gigs bekommt sie auch mal sehr wenig Schlaf - trotzdem strotzt sie vor Schönheit! Wie das funktioniert? Als Geheimrezept nennt Joana GRÜNE SMOOTHIES und 3- 4 Liter Wasser mit HOLUNDER SIRUP pro Tag!

# DJs schlafen die ganze Woche - stimmt das?

"Wenn ich mal nicht an den Plattentellern stehe, habe ich viele andere Dinge zu erledigen, die so manch einer unterschätzt. Musik suchen, Produzieren, Social Media Kanäle betreuen und neue Ideen finden... und Büroarbeit bleibt uns Künstlern ja leider auch nicht erspart .. Das Vorurteil, dass DJ's also nur schlafen, ist nicht ganz richtig!", antwortet Joana auf den weit verbreiteten Glauben, DJ's würden unter der Woche ihre freien Tage genießen.

# Bleibt als DJ auch Zeit für andere Dinge?

Die heiße Djane führt zusätzlich zu ihrer Karriere im Nachtleben zwei Café- Restaurants mit ihrem Mann und ist nun auch stolze Leiterin einer Event und Wedding Planner Agentur! Langweilig wird dem feschen Playmate also definitiv nie! Zeit für die Fans bleibt natürlich auch immer genug, um diese auf Instagram ein bisschen mit den weiblichen Reizen zu begeistern:



