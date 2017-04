Das sind die besten veganen Restaurants der Stadt

#1. Formosa

Das "Formosa" ist Restaurant und Supermarkt in einem. In dem kleinen Lokal werden in windeseile Speisen von der Karte gekocht. Von Backhuhn bis Mangoente bekommt man hier köstliche pflanzliche Alternativen zu beliebten Fleischgerichten, für einen guten Preis.

Wo: 6., Barnabitengasse 6

Web: www.formosa.at

#2. Swing Kitchen

Die "Swing Kitchen" hat Anfang des Jahres in Wien eröffnet und verspricht ein besonderes Geschmackserlebnis in angenehmer Atmosphäre. Die Veggie- Burgerei punktet in allen Bereichen: Fast Food, das gut schmeckt, leistbar, sehr nachhaltig hergestellt und verpackt ist! Top: Der Kaffee und die Orangen für den frisch gepressten Saft sind fair gehandelt.

Wo: 7., Schottenfeldgasse 3

Web: www.swingkitchen.com

#3. Loving Hut

Die vegane Restaurant- Kette ist nicht nur in mehreren Ländern vertreten, sondern hat auch in Wien mehrere Lokale. Egal, ob Burger, Steak, Chicken- Nuggets oder asiatische Nudelgerichte: Im "Loving Hut" stehen all diese Gerichte als vegane Version auf der Speisekarte.

Wo: 10., Favoritenstraße 156

Web: www.lovinghut.at

#4. Deli Bluem

Das Café- bistro und Take- Away im 8. Bezirk bietet Suppen, Salate, Sandwiches und Fladenbrote, sowie Kuchen, Muffins und Cookies - auf natürlich frischer, saisonaler, biologischer und rein pflanzlicher Basis, auch in glutenfreien Varianten! Top: Die Speisen gibt es auch zum Mitnehmen und das Lokale ist täglich auch schon zum Frühstück geöffnet!

Wo: 8., Hamerlingplatz 2

Web: www.delibluem.com

#5. OKRA

Im "OKRA" werden am "Tier FREItag" vegetarische und vegane Köstlichkeiten serviert. Die Küche setzt auf saisonale Zutaten, beste Qualität, traditionelle Speisen und kunstvolles Anrichten. Auf der Karte finden sich herrzliche Köstlichkeiten wie Donburi mit Lotus und Pak Choi, gegrillte Süßkartoffel und Chicorée mit Ponzu sowie eingelegtes Gemüse.

Wo: 2., Kleine Pfarrgasse 1

Web: www.okra1020.com





Habt ihr weitere Lokal- Tipps? Postet sie uns in den Kommentaren oder schreibt uns mit Hashtag #City4U auf Facebook, Twitter oder Instagram!