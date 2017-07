Zick Zack präsentiert den neuen Sommer- Club!

Das neue, internationale Sommerkonzept "MIA’S by Zick Zack" eröffnet in Mödling. Genießt unter Palmen am Pool in wunderschönen Himmelbetten oder auf herrlichen Sonnenliegen mit Blick über ganz Wien euren Sommer. Kulinarische Köstlichkeiten, Cocktails und kühle Drinks sorgen für das leibliche Wohl. Das Opening wurde für Juli 2017 angekündigt und die beiden Chefs Andreas Budin und Sascha Kühnrich stehen schon in den Starlöchern!

Was: MIA's by Zick Zack

Wann: Ab Juli 2017

Wo: 2340, Gumpoldskirchner Straße 50