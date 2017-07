Wien bekommt ein neues Musik- Festival!

Am 13. August wird die Floridsdorfer Traktorfabrik offiziell zum neuen Party- Hotspot Wiens und damit zum Schauplatz eines unvergleichlichen Events. Einen Tag lang garantieren zahlreiche nationale sowie internationale Acts mitten in der Stadt beste Musik und Party pur!



Einzigartige Location

Das weitläufige Areal der Traktorfabrik, einer bis dato noch nie bespielten Location in Wien, wird zur Kulisse des ersten "Summer of Love"- Open- Air- Festivals. Im einzigartigen Ambiente im Herzen des 21. Bezirks wird ein mitreißendes Spektakel garantiert und einen Tag lang, unter freiem Himmel, auf 2 Stages gemeinsam in den Sonnenuntergang getanzt und gefeiert.

Zahlreiche Acts

Bereits die erste Auflage des Festivals hält einige hochkarätige Acts aus dem In- und Ausland bereit. Auf dem 4000 Quadratmeter großen Gelände werden musikalisch keine Wünsche offen gelassen, das Gebäude selbst fungiert als Bühnenbild und wird perfekt inszeniert



Zudem kommen die Besucher in einem Foodcort mit Foodtrucks auch kulinarisch auf ihre Kosten. Das Sortiment reicht von hip- vegan bis deftig- schnell.

Pre- Party im Flex

Bereits einen Abend vorher wird bei "Kommen zusammen" zur Pre- Party ins Wiener Flex geladen. Headliner des Abends sind keine Geringeren als Torsten Kanzler und Kerstin Eden.



Top: Der Eintritt zum Festival ist frei! Los geht's um 14 Uhr.

Das Line- up wird in Kürze bekanntgegeben.



Was: Summer of Love - Open Air Festival

Wann: Sonntag, 13. August 2017, 14:00 - 23:00 Uhr

Wo: Traktorfabrik, 21., Louis- Häflinger- Gasse 12

Was sagt ihr dazu? Postet uns eure Meinung in den Kommentaren oder schreibt uns mit Hashtag #City4U auf Facebook, Twitter oder Instagram!