"The Loft" begeistert mit neuem Event- Format!

Ab sofort wird im "The Loft" jeden ersten Freitag im Monat zu "Um & Auf" geladen, 2 Live- Acts sorgen gemeinsam mit 5 DJs auf 2 Floors für Mega- Stimmung bis in die frühen Morgenstunden! Der Kick- Off der neuen Event- Reihe in der Kult- Location findet am 13. Jänner statt. Dieses Mal live on stage dabei: Ogris Debris sowie VIECH!