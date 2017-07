Techno Galerie im Prime Club

Neben einem TOP Line- Up erwartet euch Techno vom feinsten! Seid dabei, wenn die Techno- Fans mitten in der Wiener City so richtig abfeiern! Ab 22 Uhr geht's los und Geburtstagskinder erhalten freien Eintritt!

Line - Up

22:00 - 23:30 ROMAN POREMBA b2b DJ DELLI

23:30 - 01:00 ÜMIT CAN

01:00 - 02:30 JOAKIM A. b2b MICRONIC

02:30 - 04:00 RICHARD STEINSCHLAG

04:00 - open End DJ DELLI

Was: Techno Galerie

Wann: 22. Juli 2017 ab 22 Uhr