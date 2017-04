Szene World Opening: Von Kagran bis Teheran

# Szene World Opening

"Your trip around the world!" Ein buntes World Groove Menü: Von Kagran bis Teheran, von traditionell bis experimentell eine Global Party mit open end. Es spielen Prince Zeka, Global Groove LAB, Pintoo & Haider Khan feat. Iqbal, Klezmer Reloaded, die Nakari Dance Company & DJ Don Ricardo.

19.00 Uhr Welcome im Foyer

20.00 Uhr Konzertbeginn

SZENE WORLD präsentiert heimische Newcomer, wohlbekannte und internationale Bands in der ((szene)) Wien. Piratenwalzer, Polkapunk, Balkan- Reggae, Tango- Disco, Gypsy, Ska, African Chant, Swing & Folk und noch mehr fusionieren in eine wilde World- Groove Mischung für das Tanzbein und die Seele!

Weitere Termine:

10.06. & 11.06.2017 SZENE WORLD Fair Trade Festival

"Peace, Love & Fair Trade!" Samstag und Sonntag für Familien & Kinder mit Live- Musik, Ständen und Foodcourt im ((szene)) Gastgarten, zusätzlich Bands im Saal. Schwerpunkt: Afrika, Orient & Österreich Kooperation mit Afrika Tagen angedacht. Bereits fixiert: Adam Project & Quetschwork Family

09. & 10.09.2017 SZENE WORLD Balkan Grill Weekend

"Pljeskavica trifft auf Tuba!" Samstag und Sonntag für Familien & Kinder mit Live- Musik, Ständen und Foodcourt im ((szene)) Gastgarten, zusätzlich Bands im Saal. Schwerpunkt: Balkan Musik. Kooperation mit den Superar Kinderchor geplant. Bereits fixiert: 09.09. FANFARE TRANSILVANIA, Pavel Shalman & Bozidar Radenkovic 10.09. Balkan Tango Vibes

13.10.2017 SZENE WORLD Global Beatz Festival

"A High Energy Culture Clash!" Bereits zum dritten Mal liefert das von artForm initiierte Global Beatz Festival eine wilde World- Groove Mischung für das Tanzbein und die Seele. Zu guter Letzt wird zum Höhepunkt des Abends auch gemeinsam die Bühne gerockt. Bereits fixiert: Global Groove LAB.

Was: Szene World Opening

Wann: 28. April 2017

Wo: 11., Hauffgasse 26