Stammtisch der Kölner und Rheinländer im Red Lion!

Die Kölner Stammtischtradition dreht sich um ein regelmäßiges Zusammentreffen in netter Runde. Bei gutem Bier und deutschem Brauch mitten in Wien treffen sich Kölner, Rheinländer und natürlich deren Freunde, um einen lustigen Abend zu genießen - diesmal in Wien: Im The Red Lion in der Löwengasse 6 im 3. Bezirk.