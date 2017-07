Ring frei für das Prater- Catchen

# Die Wiener Wettkampftradition erlebt im Prater ein Revival

Hitzige Duelle werden das Zirkuszelt von Louis Knie neben dem Schweizerhaus erbeben lassen. Am 8. Juli ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) können Zuschauer beim Wettkampf um den eigens kreierten "Prater Catch Pokal" mitfiebern. Heimische und internationale Wrestling- Stars werden mit vollem Körpereinsatz um die Titel ringen. Das lässt sich natürlich auch die "Heumarkt- Legende" Franz Schuhmann nicht entgehen. Mit spektakulären Kämpfen wird das "Prater- Catchen" Groß und Klein begeistern und sicher nicht nur eingefleischte Wrestling- Fans in ihren Bann ziehen. Der traditionsreiche Prater, der in seiner langen Historie immer wieder Schauplatz für Ringkämpfe und Boxturniere war, bietet hierfür die perfekte Kulisse.

"In Anlehnung an die ruhmreichen Tage am Heumarkt sollen zukünftige Catch- Events natürlich im Wiener Prater stattfinden - wo sonst?", meint Stefan Sittler- Koidl, Präsident des Praterverbands. "Es wäre schön, wenn aus diesem Fest für die ganze Familie eine neue Pratertradition erwächst und wir von nun an jährlich zum Prater- Catchen zusammenkommen."

Der Kartenvorverkauf (Tickets von 17,00 € bis 49,90 €) läuft bereits über Ö- Ticket, Karten sind auch beim Tagada im Wiener Prater täglich von 13.00 bis 19.00 Uhr erhältlich (Kinder bis 14 Jahren nur in Begleitung einer erwachsenen Person).

Nach der spektakulären Show feiern die Stars noch gemeinsam mit ihren Fans in der Prater Alm!

Weitere Informationen unter: https://www.facebook.com/events/1043788512387646/

Was: Prater- Catchen

Wann: Samstag, 8. Juli 2017 ab 19.30 Uhr

Wo: 2., Prater