Von 20. bis 22. Juli 2017 wird in einer der - unbestritten - schönsten und naturbelassensten Festivallocations Österreichs bereits zum zweiten mal zu "OUT OF THE WOODS" geladen und auch abseits von Musik so einiges geboten... Denn das Festival steht inhaltlich auch diesmal neben einem liebevoll handselektierten Line- Up für abwechslungsreiches Rahmenprogramm und außerordentliche kulinarische Freuden.

Außerhalb des Kerngeländes werden diverse Workshops geboten, gemütliche Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen und bei den diversen Food Trucks gibt es Köstlichkeiten aus der Region und darüber hinaus.

Headlinen werden das Festival drei Indie- Kapazunder, die auch ganz alleine große Hallen füllen und gemeinsam wohl auch schon alles an Preisen abgeräumt haben, was die Musikwelt so hergibt. Die Kritikerlieblinge ALT- J aus Großbritannien zum Beispiel können mit dem Mercury Prize bereits eine der größten zeitgenössischen, musikalischen Auszeichnungen auf ihrem Konto verbuchen und kommen nach ihrem Stadthallen- Konzert im November 2015 nun im Sommer endlich wieder nach Österreich. Verstecken müssen sich trophäentechnisch auch die Grammy- Preisträger PHOENIX aus Frankreich keinesfalls - rar gemacht haben sie sich in den letzten Jahren dennoch. Beim OOTW17 gibt’s ihren euphorischen, tanzbaren Indie- Pop endlich wieder live auf die Ohren. Nach einigen Jahren Pause geht auch die elffache kanadische JUNO- Award- Winnerin FEIST nun endlich wieder auf Tour und beehrt Wiesen im Sommer mit ihrem Besuch. Das Beste daran: Alle drei Headliner kommen mit neuen Alben im Gepäck angereist!

Alle Infos und das komplette Line- Up gibt es unter www.outofthewoods.at

Was: Out Of The Woods

Wann: 20. bis 22. Juli

Wo: Ottakringer Arena Wiesen, Burgenland