Mit City4U zum Hofburg Silvesterball!

Am 31. Dezember 2016 verwandeln sich die Prunkräume der HOFBURG Vienna in eine glanzvolle Kulisse und ein prachtvolles Fest lädt zum Feiern und Tanzen ein. "Ein Silvesterabend, der mit all der Vielfalt an Programmpunkten einzigartig in Wien ist und schon jetzt das Champagnerprickeln erahnen lässt", so Alexandra Kaszay, Direktorin der HOFBURG Vienna.

Ein Feuerwerk schwungvoller Musik

Unter dem Credo "Rhythm of Vienna" erwartet Sie ein hochkarätiges Festprogramm und viele Erlebnishighlights. Nicht nur das Glockenläuten der Pummerin, auch das musikalische Feuerwerk lässt die Herzen unserer Gäste höherschlagen. Dieses Jahr stehen im musikalischen Mittelpunkt Stücke, die Ihre Uraufführung oder ihre Handlung in Wien hatten oder deren Komponisten Wiener Geschichte haben.

Das künstlerische Programm findet seine Höhepunkte in der prachtvollen Eröffnung und in der schwungvollen Mitternachtseinlage. Dazwischen bieten Klänge von Walzer bis Jazz die perfekte Untermalung auf und abseits des Tanzparketts.

Erlebnismomente zum Jahreswechsel

Der gesamte Silvesterabend ist ein Erlebnis für unsere Ballgäste. Vom ersten Moment bis zum Ende der Ballnacht erleben unsere Besucher einen unvergesslichen Abend. Neben den vielen musikalischen Highlights gibt es auch zahlreiche Erlebnisstationen. Vom Wunschzettelbaum bis hin zum Glückskleepflücken über die Silvesterkonditorei wird allen Gästen ein besonderer Abend geboten.

Genuss in der Silvesternacht

Kulinarisch werden die Ballgäste zum Jahreswechsel in vollen Zügen beim 4- gängigen Silvester- Dinner von Gerstner Catering verwöhnt. An den Buffets und Bars können Wiener Schmankerl und süße Köstlichkeiten gewählt werden, oder Sie genießen spezielle Silvestercocktails oder feinen Champagner.

ACHTUNG: IHR KÖNNT DABEI SEIN! City4U verlost ein exklusives Party- Package zum Silvester- Hofburg- Ball. Dieses inkludiert: 1x2 Tickets, 1x Stange voll Glück von Gerstner K.u.K. Hofzuckerbäcker sowie 1x Übernachtung im Hotel de France in Maisonette für zwei Personen inkl. Frühstück! Was ihr dafür tun müsst? Schickt uns eine Mail mit dem Betreff "Hofburg Silvesterball" an office@city4u.at und schreibt uns, mit wem ihr ins neue Jahr tanzen wollt. Unter allen Einsendungen werden die Gewinner gezogen.

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 30. Dezember 2016, um 11 Uhr!

