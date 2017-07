Mit City4U zum Auftritt der Seer in der Arena Wien

Der Auftritt in der Wiener Arena ist etwas, worauf die Seer sich schon besonders freuen, denn er stellt einen weiteren Meilenstein in der steilen Karriere der Band dar, die bereits unglaubliche 21 Jahre dauert.

DIE SEER werden Ihr Publikum wieder mit allen Hits und auch einigen neuen Songs begeistern! Der Einlass startet um 18:30 Uhr und los geht's um 20 Uhr!

ACHTUNG: IHR KÖNNT DABEI SEIN! City4U verlost 5x2 Tickets ! Was ihr dafür tun müsst? Einfach unsere City4U- Facebookpage sowie den Beitrag über DIE SEER LIKEN und eure Begleitperson MARKIEREN! Auch via Mail könnt ihr mitspielen: Einfach ein Mail mit eurem Namen und dem Betreff "Die Seer" an office@city4u.at senden!

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, der 6. Juli , um 10 Uhr!

Was: Die Seer live

Wann: Freitag, 7. Juli 2017 - Einlass ab 18.30 Uhr