Mit City4U zu den internationalen Profi- Kämpfen!

Die am schnellsten wachsende MMA Organisation erobert die Herzen der Fans weltweit. International erfolgreiche Profi- Kämpfer begegnen sich in Wien - im Herzen Europas! Es erwartet euch ein Abend voller Spannung - bei den Kämpfen der Giganten geht es so richtig ab!



Im Hauptkampf trifft der siegeshungrige Arbi Agujev endlich auf den unberechenbaren Patrik Kinzl im Weltergewicht.

Der zweite Hauptkampf des spektakülaren abends startet im Schwergewicht. Hierbei trifft Denis Smoldarev auf den erfahrenen Kämpfer aus Polen Michal Andryszak.



Es erwarten euch auch viele weitere MMA Kämpfe einer anderen Dimension, einer anderen Liga! Zwischen Siegesfreude und bitterer Niederlage herrscht ein schmaler Grad der Entscheidung. Doch egal wie die Kämpfe ausgehen werden, eines ist sicher, die Halle wird BEBEN. Spannung, Adrenalin und Euphorie!



Verpasst dieses einzigartige Ereignis nicht!

Mairbek Taisumov, der einzige in Österreich lebende Kämpfer der UFC, bringt das Event im Jänner zum ersten Mal nach Österreich. Er möchte damit erreichen, dass sich mehr Jugendliche für Sport interessieren - "denn in unseren Kids schlummert mehr Potenzial, als sie von sich denken!", so der Experte. Man kann es mit Sport weit bringen, wenn man begabt und ehrgeizig ist!

Was: ACB 52

Wann: Samstag, 21. Jänner 16: 30- 23:30