Kreischalarm: Die Lochis kommen nach Wien!

Die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann begeistern als Musiker, Schauspieler und Entertainer Millionen Fans - für die Teenies von heute sind sie die größten Stars! Vor allem über Ihren YouTube Kanal mit monatlich 20 Millionen Videoaufrufen erreichen sie die Jugendlichen, die sich in ihrem Fankreis sogar als "Lochinators" bezeichnen. Nun freuen sich die Lochi- Fans auf die #Zwilling- Tour ihrer Helden am Samstag, den 14. Jänner, im Wiener Gasometer - ein Massenansturm ist vorprogrammiert!

Mit ihrem Album #ZWILLING und der darauf folgenden Tour knüpfen die angesagten YouTube- Brüder an die musikalischen Erfolge ihrer Singles "Ab gehts”, "Durchgehend online”, "Ich bin blank” und "Mein letzter Tag” an, die sich allesamt erfolgreich in den Charts platzieren konnten. Die YouTube- Stars garantieren mit ihrem Auftritt im Doppelpack eine mega Show, die ihre Fans zum Mitsingen animiert! Im Dezember 2015 erschien sogar ihr erster Kinofilm "Bruder vor Luder” mit Gastauftritten von Oliver Pocher und Axel Stein, welcher im Mai 2016 für das Heimkino releast wurde.

2011 hegten die Brüder erstmals den Wunsch, selbst Videos für YouTube zu produzieren. Da beide von klein auf Musik machen, war schnell klar, was sie auf YouTube präsentieren wollen: Songparodien, ihre eigene Musik und Sketche. Diese Mischung wurde der Weg zu ihrem Erfolg - die User liebten die Clips. 2012 gewannen die Lochis mit "Toastbrot", ihrer Songparodie auf den Bruno Mars Hit "It will rain", den Publikumspreis in der Webvideopreis- Kategorie "Newbie". Bei ihren Auftritten ist der Ausnahmezustand garantiert: die Fans sind ganz wild auf Die Lochis!

Im Dezember 2015 waren DieLochis die deutschen YouTuber mit der größten Medienpräsenz (1.549 Printmedien mit 81,4 Millionen kumulierte Reichweite, 1.559 Medienwebsites mit 682 Millionen Reichweite.) Nun kommen sie endlich wieder nach Wien und begeistern am 14. Jänner um 18 Uhr ihre Fans im Gasometer!

Was: Die Lochis

Wann: Samstag, 14. Jänner - 18 Uhr