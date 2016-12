Harlem Gospel Singers in der Wiener Stadthalle

Mit Stimmgewalt und einem unverkennbar originären Groove aus R&B, Funk und Soul wird Queen Esther Marrow‘s The Harlem Gospel Singers Show auf Abschieds- Tour gehen und ein letztes Mal das Publikum mitreißen und begeistern.

Zum Abschied ein Best- Of Feuerwerk

In einem Fest wird sich ein Feuerwerk aus dem Vermächtnis großer Gospeltradition entladen

und neue wie vertraute Hymnen in temporeichen Rhythmen offenbaren: Weit werden noch

einmal die Arme gen Himmel fliegen, die prachtvoll farbenfrohen Roben über die Bühne

wirbeln und auch im Parkett und auf den Rängen werden Füße, Hände, Hüften nicht mehr zu

halten sein. Musikalische Tributes an Ausnahmekünstler und eigene Versionen

weltberühmter Hits, die Kultstatus erlangten, wie Stevie Wonders "Free", R. Kellys "I believe I can fly", Marc Cohns "Walking in Memphis" oder Michael Jacksons "Heal the world", zählen

zu den Höhepunkten dieser Show. Natürlich dürfen auch die beliebtesten Songs von The

Harlem Gospel Singers wie "Higher and Higher", "Faith", Mahalia Jacksons "Didn’t it rain"

und "Sit down, you’re rockin‘ the boat" mit seinem musikalischen Parforce- Ritt des Pianisten

und Musical Director Anthony Evans nicht fehlen: "Best- Of" - Das Motto ist Programm für

diese letzte Spielsaison!

Was: Harlem Gospel Singers Show

Wann: 26. Jänner 2017

Wo: Wiener Stadthalle, 15., Roland Rainer Platz 1