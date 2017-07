Filme & Eis gratis im Sigmund- Freud- Park

Eis essen & F4IR sein



Gemütlich Filmschauen & dazu Eis geschenkt bekommen - was will man mehr? Zum Beispiel kann man sich F4IR für andere Menschen einsetzen und einen in Österreich immer noch benachteiligten Teil der Bevölkerung unterstützen. Deutschland hat soeben die Ehe für homosexuelle Paare geöffnet; in Österreich setzt sich die Initiative EHE- GLEICH (www.ehe- gleich.at) dafür ein, dass gleichgeschlechtliche Paare auch hierzulande heiraten und die gleichen Rechte genießen dürfen wie heterosexuelle Paare. Auf der Tour wird die Arbeit von EHE- GLEICH vorgestellt; die entsprechende Petition kann man direkt vor Ort unterschreiben und damit ein starkes Zeichen für Gerechtigkeit und Liebe setzen!

Es gibt die neuen Ben & Jerry’s Topped Sorten - und die FM F4IR Tour hat eine soziale Botschaft, ganz nach dem Motto ‚Peace, Love & Icecream’.

Film: Siebzehn

Wo: Sigmund- Freud- Park

Wann: Sa. 5.8.2017, ab 19 Uhr, Filmstart 21 Uhr

EIS & Sitzgelegenheiten: Ben & Jerry's for free von 19:00 - 22:00 Uhr. Es gibt für jeden Eis, allerdings sind die Sitzplätze fürs Open Air Kino begrenzt. Decken und Campingstühle können gerne selbst mitgebracht werden.

WIN! WIN! WIN! WIN! WIN!

ACHTUNG: IHR KÖNNT GEWINNEN! City4U verlost zwei Eistaschen mit den drei neuen Ben & Jerry’s Topped Pints plus Ben & Jerry’s Kuscheldecke und Ben & Jerry’s Shirt (ABZUHOLEN VOR ORT) ! Was ihr dafür tun müsst? LIKET unsere City4U- Facebookpage und markiert bei unserem FOTO vom OPEN AIR KINO eure Begleitperson!

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 4. August, um 12 Uhr!

Die Teilnahmebedingungen findest du hier.

Viel Glück!

