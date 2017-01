Endlich ein Clubbing für die Fahrzeugbranche!

Kaum eine Branche lebt so sehr von der Vernetzung mit Kollegen wie die Autobranche. Für Piloten, Ärzte oder Juristen gibt es bereits Clubbings, doch die KFZ- Branche weist hier eine Lücke auf. Diesen Umstand hat Bernd Waginger (Populär Werbeagentur) gemeinsam mit Mag. Markus Auferbauer vom WillHaben.at Motornetzwerk zum Anlass genommen, das erste Clubbing der Branche - die Motor Society - zu begründen.

Die Motor Society steht für einen After Work Club- Abend, an dem sich das Networken mit Branchenkollegen nach und nach zu einer ausgelassenen Party entwickelt - mit dem Ziel, den Gästen Entspannung in erstklassiger Atmosphäre zu bieten und zwar in einem Umfeld interessanter und beruflich nützlicher Gesprächspartner.

Start ist um 20 Uhr im VIE i PEE - die Anmeldung für das Event ist unbedingt erforderlich, diese erfolgt unter n.daubinger@populaer.at! Ladies genießen freien Eintritt auch ohne Ticket! Jeder Gast fühlt sich bei der Motor Society wie ein VIP und einige Live- Acts versüßen die exklusive Atmosphäre, bis um 23 Uhr auch weitere Partygäste Zutrtitt erhalten.

Sichert euch zwei Tickets für die Motor Society! Foto: Populär

WIN! WIN! WIN!

Für alle, die gerne in entspannter Atmosphäre Kontakte knüpfen und pflegen wollen, verlost City4U 2 Tickets für das Auftakt Event im VIE i PEE. Einfach die City4U- Facebookpage LIKEN und unseren Beitrag mit "#city4u #motorsociety" kommentieren! Auch via Mail könnt ihr teilnehmen: Schickt uns ein Mail mit dem Betreff "Motor Society" an office@city4u.at!

Teilnahmeschluss ist der 13. Jänner!

Die Teilnahmebedingungen findest du hier.

Weiters ist ein Termin am 20. Jänner in Salzburg geplant und Frühling, Sommer und Herbst gastiert die Motor Society wieder in Wien.

Was: Motor Society

Wann: Samstag, 14. Jänner

Wo: VIE i PEE - 2., Waldsteingartengasse 135

