David Guetta Unity Tour in Wien

Im Rahmen seiner Unity Tour macht der Superstar David Guetta Halt in Wien und verspricht ein mega Open- Air- Event. Die Fans dürfen sich auf die Performance seiner Hits "Love is Gone" und vielen weiteren freuen!

Schon ab 15 Uhr geht's los! TICKETS gibt es noch bei oeticket.com!

Support erhält der legendäre DJ auch von Künstlern wie Oliver Heldens, Jonas Blue sowie Darius & Finlay, die seinen Auftritt einläuten.

Was: David Guetta live

Wann: Samstag, 29. Juli 2017 - ab 15 Uhr

Wo: 2., Nordportalstraße 247