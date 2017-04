Das große Miss Vienna Finale in der Millenium City

Der Konkurrenzkampf war groß, denn die Ladys, die um die Final- Plätze gekämpft haben, waren motiviert und fest entschlossen, Miss Vienna zu werden!

Beim letzten Casting im Wiener Bollwerk wurde es richtig heiß - City4U war live dabei:

Beim großen Finale in der Millenium City wird es nun spannend, denn es kann nur eine Nummer eins geben, die unsere Stadt vertritt! Ab 19:30 Uhr kämpfen die Kandidatinnen am 29. April 2017 um den Titel der Miss Vienna - City4U wird wieder live dabei sein!

ACHTUNG: IHR KÖNNT DABEI SEIN! City4U verlost 2x2 Tickets für das große Finale in der Millenium City ! Was ihr dafür tun müsst? Einfach unsere City4U- FacebookpageLIKEN und bei unserem Beitrag über Miss Vienna 2017 powered by Slimando eure Begleitperson MARKIEREN - auch via Mail könnt ihr unter dem Betreff MISS VIENNA an office@city4u.at mitspielen!

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 28. April , um 10 Uhr!

Viel Glück!

Was: Miss Vienna Finale 2017

Wann: Samstag, 29. April 2017