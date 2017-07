Der Einlass am Fussballplatz vom KSV Siemens Grossfeld (21., Julius Fickerstrasse 30) startet um 16 Uhr. Geplant ist ein Fussballmatch mit "Dribbel Künstlern" von Einst und Jetzt. Neben dem Spielfeld erwarten alle Teilnehmer und Gäste ein umfangreiches Rahmenprogramm.



Für Essen bei der Grillstation und Getränke an der Bar ist gesorgt. Showacts, Kinder- Programm mit Torschiessen und viele weitere Überraschungen tragen zur Unterhaltung dabei.

Am Abend ab 19 Uhr gibt es dann noch die "Charity Player’s Night" mit Live DJ aus der Bettel- Alm, bei der alle die Champions und ehrenamtlichen Helfer hochleben lassen und gemeinsam feiern.



Ab 23 Uhr findet die After Party in der Bettel- Alm (1., Johannesgasse 12) statt.

Was: Das große Champs for Charity Sommerfest

Wann: 22. Juli 2017 - ab 16 Uhr

Wo: 21., Julius Fickerstrasse 30 & 1., Johannesgasse 12