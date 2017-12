Beautyflohmarkt in Wien

Es ist soweit! Der heißersehnte Beautyflohmarkt Wien, kurz #BFMW geht powered by Cosmeterie in die nächste Runde!



Wer kennt das nicht? In der Parfümerie grinst es einen an, es ist Liebe auf den ersten Blick doch Zuhause liegt das neue Produkt dann unbenutzt herum oder passt doch nicht wirklich zu einem.





Uns allen ist dies schon oft mit Kosmetik aller Art passiert und egal ob Produkte von Essence, MAC, OPI oder Chanel, alle wollen beachtet werden, uns Frauen glücklich machen und suchen deshalb am 8. Dezember ein neues Zuhause. Denn so manch Fehlkauf, kann sich für jemand anderen als wahres Schätzchen entpuppen!



Es erwartet euch ein spannender Tag voller Kosmetik, tollen Überraschungen und super Schnäppchen. Es gibt dieses Jahr als kleines Zuckerl auch einen Fashion Corner!



Ihr könnt euch unter folgendem Formular für einen Verkaufsstand annmelden: https://bfmw.wufoo.com/forms/z1ybcg2c0dfk9e8/



Kontakt: office@beautyflohmarkt.at

Was: Beautyflohmarkt Wien

Wann: Freitag, 8. Dezember 2017 11- 18 Uhr