Der letzte 90ies Club im Jahr 1997, nein, 2017, befindet sich nun im 15. Jahr seines Bestehens und wartet mit folgendem Line- Up auf:



Das Warm- Up am Rockfloor bestreitet DJ Sir Tralala, der endlich seine 90ies Lieblingshits spielen darf, für die er sich sonst in der Öffentlichkeit geniert. Da wäre zB. das 1993 erschienene "Get a Grip" Album der Band Aerosmith, oder die 1990 erschienene "Blaze of Glory" Kassette. Und wir können uns sicher sein, daß er auch einige weniger kommerzielle Schätze aus dieser Zeit mit im Gepäck hat.

Danach: Die Rockfloor Resident Djanes SimOne & Rockchick77!



Gleich 5 DJs gibt’s am Ravefloor zu erleben:

Wer in den 90ern geboren ist, ist geboren um 90er aufzulegen. Ohne viel Bla Bla Bla bittet die Wiener Djane Alecid, die sonst meist in der technoiden Schattenwelt zu finden ist, zu einem musikalischen Limbotanz: Mit den Männern in Schwarz, geht es völlig wahnsinnig im Hirn auf einem Scooter durchs Gangsterparadies, wo am Ende alle recht alban "Baby one more Time!" schreien werden. Und sie sagt: JEIN!

Längst zum Hausfreund des 90ies Club geworden, wird Herr Stoff (Leitstrahl / The Gap) seine Umhängeklaviatur wie auch sein Faible für 80er Italo Disco wieder mal kurzfristig abstreifen, um stattdessen 90karätiges Partygold zum Bestmöglichen zu geben.

"Die Backstreet Boys CD, das Spice Girls Sticker Album, der Vengaboys Poster? Gehört alles meiner kleinen Schwester, ehrlich!” Diese Lügen waren 1996 doch schon durchschaubar wie Plexiglas - doch diese Ausreden zählen nicht mehr! Denn Bo & Mike blasen euch die besten, schlimmsten, geilsten 90er Jahre Pop Klassiker um die Ohren und in die Tanzbeine. Schlechten Geschmack gibt es nicht, dafür Konfettikanonen, Glow- Sticks und vor allem: allerfeinsten Eurodance. Und sind wir uns mal ehrlich, deine kleine Schwester war sowieso immer viel cooler als du.

Ebenfalls on the decks: 90ies Club Erfinder David Jerina.

Was: 90ies Club: X- Mas Special!

Wann: Samstag, 9. Dezember 2017