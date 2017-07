Vermisste Frau nach neun Stunden verletzt gefunden

Gegen 19 Uhr schlugen die Angehörigen der Frau am Donnerstagabend bei der Polizeiinspektion Bad Tatzmannsdorf Alarm, da sie die 41- Jährige nirgendwo finden konnten. "Zunächst fuhren die Kollegen die nähere Umgebung mit dem Wagen ab", schildert eine Sprecherin der Exekutive. "Doch leider ergebnislos, weshalb weitere Kräfte angefordert wurden."

Schließlich suchten mehrere Streifenfahrzeuge sowie Angehörige der Feuerwehr Oberwart nach der Abgängigen - doch wieder ohne Erfolg. "Daher entschieden wir uns, auch einen Hubschrauber hinzuziehen." Doch erst gegen halb vier Uhr am Freitagmorgen endlich die erlösende Nachricht: Die Frau konnte am Straßenbankett liegend zwischen Mariasdorf und Jormannsdorf entdeckt werden. Da sie bewusstlos war, alarmierten die Helfer umgehend den Notarztwagen des Roten Kreuzes, der die 41- Jährige ins Krankenhaus Oberwart brachte. "Sie dürfte nicht von einem Fahrzeug angefahren worden, sondern einfach extrem erschöpft gewesen sein", so einer der Retter. Die Frau befindet sich bereits auf dem Weg der Besserung.

Kronen Zeitung